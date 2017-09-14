Найбільша шкода зараз від того, що міст обмежує прохідність судів.
Дивися повний текст Омелян розповів, скільки Україна втратила через Керченський міст.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 лип, 2018 10:44
Омелян розповів, скільки Україна втратила через...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Омелян розповів, скільки Україна втратила через Керченський міст.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 10:50
Какой точный расчет. "Я думаю миллиарды и может не гривен". Кто это хавает?
Додано: П'ят 13 лип, 2018 11:33
Re: Омелян розповів, скільки Україна втратила через...
думаю, следует организовать коллективный иск, к которому подключить администрацию портов Таганрога, Азова, Ейска и вжучить питуна по полной
|