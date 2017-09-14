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Омелян розповів, скільки
Україна втратила через...

Омелян розповів, скільки Україна втратила через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 10:44

Омелян розповів, скільки Україна втратила через...

Пропонуємо до обговорення:
Найбільша шкода зараз від того, що міст обмежує прохідність судів.

Дивися повний текст Омелян розповів, скільки Україна втратила через Керченський міст.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 10:44

Не скромничайте.
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 10:50

Какой точный расчет. "Я думаю миллиарды и может не гривен". Кто это хавает?
nik1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 11:33

Re: Омелян розповів, скільки Україна втратила через...

думаю, следует организовать коллективный иск, к которому подключить администрацию портов Таганрога, Азова, Ейска и вжучить питуна по полной
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 11:39

Гиперлупом компенсируется.
dm_rodionov
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 13:39

А про крабиков будет? Ато у омеляна лицо скучное.
vitali_kalinin
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