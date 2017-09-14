Найбільша шкода зараз від того, що міст обмежує прохідність судів.
Дивися повний текст Омелян розповів, скільки Україна втратила через Керченський міст.
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 10:44
Омелян розповів, скільки Україна втратила через...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Омелян розповів, скільки Україна втратила через Керченський міст.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 10:50
Какой точный расчет. "Я думаю миллиарды и может не гривен". Кто это хавает?
Додано: П'ят 13 лип, 2018 11:33
Re: Омелян розповів, скільки Україна втратила через...
думаю, следует организовать коллективный иск, к которому подключить администрацию портов Таганрога, Азова, Ейска и вжучить питуна по полной
Додано: П'ят 13 лип, 2018 16:57
мне просто интересно, те два года что мост строился - не было известны его технические характеристики (да даже визуально по размеру пролетов и т.п. - неужели инженеры не могли предположить его технические характеристики)? или были известны, но кромее троллинга на тему "не достороят" или "сам развалится" никто ничего не далал? а теперь хана-катаклизм-убытки!
Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:33
Керчь-Еникальский канал перекрыт арками (по одной на авто и железнодорожном мосту) длиной 227 м и высотой 45 м с подмостовым судоходным габаритом высотой 35 м и шириной 185 м. Вопрос: какое судно не смогло под ним пройти?
Я уже и не мечтаю услышать от этого министра что-то вразумтельное, но в одном он прав. Крымский мост нанес большой ущерб нынешней политической верхушки Украины, конечно не денежный, а репутационный. Четыре года заклинаний уровня - да неможет быть, четыре года блокад и "как там тепереь все плохо", четыре года ничегонеделанья, вот и сели в лужу.
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