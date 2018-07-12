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Авто на єврономерах в Україні:
власники заявили про...

Авто на єврономерах в Україні: власники заявили про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 10:52

Авто на єврономерах в Україні: власники заявили про...

Пропонуємо до обговорення:
Мова йде про звернення до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана та Президента України Петра Порошенка.

Дивися повний текст Авто на єврономерах в Україні: власники заявили про запасний план.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 10:53

..ну заявы-заявой, а СКОЛЬКО они "подложили" под заяву?..они в курсе расценок Банковой?...
maestro71
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 11:33

Запасний план - шукати хороший шрот.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 11:42

Да эту мракобесию сам Порох и финансирует, либо его политтехнологи. Уж очень прикипает ему объединение Гройсмана с Аваковым/Яценюком. По-другому просто не сходится.

Когда законопроект представили общественности, евробляхеры его забраковали, мотивируя это тем, что для них любая растаможка дороже 50 евро за машину - это гинацид и зубожиння. И ставя заведомо нереалистичные и невыполнимые требования, они максимально способствуют тому, чтобы серые схемы сохранялись и процветали, что в интересах конечных бенефициаров этого действа (не простых водил, которых тупо используют).

И все, тишина. Законопроект представили, забраковали, значит сниженных акцизов нет, поток клиентов к бенефициарам бл@хосхем не иссякает. Все супер, цель достигнута, зачем протестовать? Было тихо покойно, пока Гройсман совместно с Аваковым не объявили войну контрабанде. Видимо, действительно взяли за ж***, не для показухи. И тут пошло говно на ветилятор. Видели их требования? Принятие законопроектов о сниженных акцизах, которые они сами меньше месяца назад забраковали. Не сходится. Но самое главное - прекращение еще даже не начавшейся борьбы с контрабандой и, самое главное, отставка Гройсмана, Авакова и Продана вридачу. Это еще что такое? Какой-то абсурд. По идее, какое дело водилам до политических войнушек наверху? Они первые должны были топить за снижение акцизов по предложенным законопроектам еще месяц назад. А вот об оставках больше всего мечтает сам Порошенко и его люби друзи.
Kart
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 11:52

Re: Авто на єврономерах в Україні: власники заявили про...

какие "запасные планы"?
1.в пятницу на заседания в раду никто не ходит.
2.начались парламентские каникулы до 5 сентября.
протестующие могут конечно под радой жить, но смысла в этом нет.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:02

Pegasmaster
Смысл не в снижении акцизов, а в организации просто какого-нибудь беспорядка. Протест ради протеста. Или, скорее, ради политических целей организаторов, о которых простые участники не догадываются. В данном случае, истинная цель организации беспорядков - давление на политических конкурентов, т.е. Гройсмана и Авакова. Мы все знаем, кто объявил себя врагом их союза и кто давно и безуспешно пытается от них обоих избавиться.
Kart
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:12

Да, и еще один плюсик в копилку того, кому на самом деле это все выгодно - призывы присоединиться к этому действу участников АТО - электоральную вотчину и внутренний фронт Пороха. Бл@херы даже вписывали в их требования защиту прав участников АТО. Хотя, казалось бы, где одно, а где другое.

Ну и проверочкой будет то, разойдутся ли б*** после сегодняшнего принятия законов о снижении акцизов. Если не разойдутся, а начнут выдвигать какие-то дополнительные требования, как можно более абсурдные и невыполнимые, значит будет совершенно ясно - протест изначально создавался с другой целью, нежели снижение стоимости растаможки.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:27

Re: Авто на єврономерах в Україні: власники заявили про...

название статьи в диссонанс вводит - это какие такие "владельцы" заявили? нерезиденты - литовцы, полдяки?? так это вмешательство во внутренние дела Украины - нота протеста по дипломатическим каналам!! Может они имели в виду "обладатели доверенностей" - ну дык это не доверенность адвокату на защиту своих прав - они что-то перепутали. Гнать к чертям, тачки на эвакуаторы и точка
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