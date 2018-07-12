Авто на єврономерах в Україні: власники заявили про...

Додано: П'ят 13 лип, 2018 11:42

Да эту мракобесию сам Порох и финансирует, либо его политтехнологи. Уж очень прикипает ему объединение Гройсмана с Аваковым/Яценюком. По-другому просто не сходится.



Когда законопроект представили общественности, евробляхеры его забраковали, мотивируя это тем, что для них любая растаможка дороже 50 евро за машину - это гинацид и зубожиння. И ставя заведомо нереалистичные и невыполнимые требования, они максимально способствуют тому, чтобы серые схемы сохранялись и процветали, что в интересах конечных бенефициаров этого действа (не простых водил, которых тупо используют).



И все, тишина. Законопроект представили, забраковали, значит сниженных акцизов нет, поток клиентов к бенефициарам бл@хосхем не иссякает. Все супер, цель достигнута, зачем протестовать? Было тихо покойно, пока Гройсман совместно с Аваковым не объявили войну контрабанде. Видимо, действительно взяли за ж***, не для показухи. И тут пошло говно на ветилятор. Видели их требования? Принятие законопроектов о сниженных акцизах, которые они сами меньше месяца назад забраковали. Не сходится. Но самое главное - прекращение еще даже не начавшейся борьбы с контрабандой и, самое главное, отставка Гройсмана, Авакова и Продана вридачу. Это еще что такое? Какой-то абсурд. По идее, какое дело водилам до политических войнушек наверху? Они первые должны были топить за снижение акцизов по предложенным законопроектам еще месяц назад. А вот об оставках больше всего мечтает сам Порошенко и его люби друзи.