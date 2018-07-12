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Авто на єврономерах в Україні:
власники заявили про...

Авто на єврономерах в Україні: власники заявили про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 10:52

Авто на єврономерах в Україні: власники заявили про...

Пропонуємо до обговорення:
Мова йде про звернення до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана та Президента України Петра Порошенка.

Дивися повний текст Авто на єврономерах в Україні: власники заявили про запасний план.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 10:53

..ну заявы-заявой, а СКОЛЬКО они "подложили" под заяву?..они в курсе расценок Банковой?...
maestro71
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 11:33

Запасний план - шукати хороший шрот.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 11:42

Да эту мракобесию сам Порох и финансирует, либо его политтехнологи. Уж очень прикипает ему объединение Гройсмана с Аваковым/Яценюком. По-другому просто не сходится.

Когда законопроект представили общественности, евробляхеры его забраковали, мотивируя это тем, что для них любая растаможка дороже 50 евро за машину - это гинацид и зубожиння. И ставя заведомо нереалистичные и невыполнимые требования, они максимально способствуют тому, чтобы серые схемы сохранялись и процветали, что в интересах конечных бенефициаров этого действа (не простых водил, которых тупо используют).

И все, тишина. Законопроект представили, забраковали, значит сниженных акцизов нет, поток клиентов к бенефициарам бл@хосхем не иссякает. Все супер, цель достигнута, зачем протестовать? Было тихо покойно, пока Гройсман совместно с Аваковым не объявили войну контрабанде. Видимо, действительно взяли за ж***, не для показухи. И тут пошло говно на ветилятор. Видели их требования? Принятие законопроектов о сниженных акцизах, которые они сами меньше месяца назад забраковали. Не сходится. Но самое главное - прекращение еще даже не начавшейся борьбы с контрабандой и, самое главное, отставка Гройсмана, Авакова и Продана вридачу. Это еще что такое? Какой-то абсурд. По идее, какое дело водилам до политических войнушек наверху? Они первые должны были топить за снижение акцизов по предложенным законопроектам еще месяц назад. А вот об оставках больше всего мечтает сам Порошенко и его люби друзи.
Kart
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 11:52

Re: Авто на єврономерах в Україні: власники заявили про...

какие "запасные планы"?
1.в пятницу на заседания в раду никто не ходит.
2.начались парламентские каникулы до 5 сентября.
протестующие могут конечно под радой жить, но смысла в этом нет.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:02

Pegasmaster
Смысл не в снижении акцизов, а в организации просто какого-нибудь беспорядка. Протест ради протеста. Или, скорее, ради политических целей организаторов, о которых простые участники не догадываются. В данном случае, истинная цель организации беспорядков - давление на политических конкурентов, т.е. Гройсмана и Авакова. Мы все знаем, кто объявил себя врагом их союза и кто давно и безуспешно пытается от них обоих избавиться.
Kart
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:12

Да, и еще один плюсик в копилку того, кому на самом деле это все выгодно - призывы присоединиться к этому действу участников АТО - электоральную вотчину и внутренний фронт Пороха. Бл@херы даже вписывали в их требования защиту прав участников АТО. Хотя, казалось бы, где одно, а где другое.

Ну и проверочкой будет то, разойдутся ли б*** после сегодняшнего принятия законов о снижении акцизов. Если не разойдутся, а начнут выдвигать какие-то дополнительные требования, как можно более абсурдные и невыполнимые, значит будет совершенно ясно - протест изначально создавался с другой целью, нежели снижение стоимости растаможки.
Kart
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:27

Re: Авто на єврономерах в Україні: власники заявили про...

название статьи в диссонанс вводит - это какие такие "владельцы" заявили? нерезиденты - литовцы, полдяки?? так это вмешательство во внутренние дела Украины - нота протеста по дипломатическим каналам!! Может они имели в виду "обладатели доверенностей" - ну дык это не доверенность адвокату на защиту своих прав - они что-то перепутали. Гнать к чертям, тачки на эвакуаторы и точка
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 19:32

Следующими должны перекрывать Грушевского те кто хочет доллар по 8.Пора начинать. Глядишь к выборам и примут в 1м чтении закон, что доллар должен быть по 8. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 07:54

А з чого б це звертатись до президента, якому ви ж самі створили найвищий антирейтинг?
Не секрет, що учасники "АвтоЄвроСила" найбільш скептичні, найбільш песимістичні до влади та президента по будь якому питанні, не тільки щодо авто. Якщо серед простого люду ставлення до президента та прем'єра 50/50. То євробляхарі своє незадоволення вещають на рівні 80%. Принаймні мені жодного разу не доводилось бачити євробляхера, який би випромінював хоч краплю оптимізму.
Чи не ницо звертатися до президента, після того як поховали його політичний рейтинг!!?
gost999
 
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