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Авто на єврономерах в Україні:
власники заявили про...

Авто на єврономерах в Україні: власники заявили про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 08:55

  gost999 написав:А з чого б це звертатись до президента, якому ви ж самі створили найвищий антирейтинг?
Не секрет, що учасники "АвтоЄвроСила" найбільш скептичні, найбільш песимістичні до влади та президента по будь якому питанні, не тільки щодо авто. Якщо серед простого люду ставлення до президента та прем'єра 50/50. То євробляхарі своє незадоволення вещають на рівні 80%. Принаймні мені жодного разу не доводилось бачити євробляхера, який би випромінював хоч краплю оптимізму.
Чи не ницо звертатися до президента, після того як поховали його політичний рейтинг!!?


Откуда у них оптимизм? Это же хитроопые представители дна которые могут нащкрябать денег на старый лах. Отсутствие бабла никогда оптимизма не давало.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 09:26

  Ratatui написав:Следующими должны перекрывать Грушевского те кто хочет доллар по 8.Пора начинать. Глядишь к выборам и примут в 1м чтении закон, что доллар должен быть по 8. :mrgreen:

Пишешь бред, люди хотят иметь право законно растаможить свои авто, а ты сравниваешь это с хотелками курса по 8.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 09:33

  BIGor написав:
  Ratatui написав:Следующими должны перекрывать Грушевского те кто хочет доллар по 8.Пора начинать. Глядишь к выборам и примут в 1м чтении закон, что доллар должен быть по 8. :mrgreen:

Пишешь бред, люди хотят иметь право законно растаможить свои авто, а ты сравниваешь это с хотелками курса по 8.


законно никто не мешает таможить. а гомнопляхеры хотят незаконно. пусть нафиг идут
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 09:41

  BIGor написав:
  Ratatui написав:Следующими должны перекрывать Грушевского те кто хочет доллар по 8.Пора начинать. Глядишь к выборам и примут в 1м чтении закон, что доллар должен быть по 8. :mrgreen:

Пишешь бред, люди хотят иметь право законно растаможить свои авто, а ты сравниваешь это с хотелками курса по 8.


А люди не хотят бензин доступный или айфон доступный? Нет? Странно, ведь у нас же зарплаты маленькие и все должно быть максимально дешево. :mrgreen:
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 09:47

  trololo написав:
  BIGor написав:
  Ratatui написав:Следующими должны перекрывать Грушевского те кто хочет доллар по 8.Пора начинать. Глядишь к выборам и примут в 1м чтении закон, что доллар должен быть по 8. :mrgreen:

Пишешь бред, люди хотят иметь право законно растаможить свои авто, а ты сравниваешь это с хотелками курса по 8.


законно никто не мешает таможить. а гомнопляхеры хотят незаконно. пусть нафиг идут


У меня такое ощущение, что тема с еврономерами разделила общество на хитрых и честных. Естественно, что с хитрыми нормальным людям не по пути. Но как же много среди нас этих хитрых! И такие попадают во власть, а потом применяют свою хитрость уже на уровне села/города/области/государства. Придет конец этой стране, если не вмешается жесткий лидер.
Viktor
 
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