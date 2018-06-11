ВР підтримала в першому читанні законопроекти про зниження акцизного податку з автомобілів.
Дивися повний текст Що приготували \"єврономерам\"? Деталі законопроектів.
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 11:31
Що приготували "єврономерам"? Деталі законопроектів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що приготували \"єврономерам\"? Деталі законопроектів.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 11:32
..а додуматься прописать норму о максимальном пребывании авто (контролировать по ВИН-коду например!) на терр.Украины не более 14...30дней в течение 90..180дней - слабо?!... дабы отсечь умников из приграничных областей, катающихся "туда-сюда" через кордон, как на работу... всем "реально работающим" типа-дилерам зап.компаний на терр страны - предписать либо регить тачку в укр.МРЕО, либо пересаживаться на арендуемые здесь "колеса"...
Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:27
Давайте тепер збиратися і буянити всі, хто був дурним і купив машини і повністю сплатив податки. А це в рази більше баляхерів.(
Вимагаю порахувати скільки євро це було тоді і повернути різницю на картку на протязі місяця. )
Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:37
kmg
У меня машина на украинских номерах. Понимаю, что после принятия закона потеряю на стоимости продажи, но зато сниженные акцизы позволят купить хорошую машину в Германии по приемлемой цене. Так что от этого выиграют все, в том числе и владельцы украинских номеров.
Плохо будет одно - поскольку организаторы протестов изначально имели несколько другую цель, чем снижение стоимости растаможки, то протест этот не разойдется, а превратится в такой себе постоянный б@дломайдан все с новыми и новыми требованиями, одно абсурднее другого. Как требование прекратить борьбу с контрабандой и требование не привлекать нарушителей к ответственности
Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:41
kmg
Закон не має зворотньої дії.
P.S. Першим, за Вашою логікою, треба повернути кошти власникам електромобілів, які їх завезли протягом 2014-1017 років та сплатили ПДВ, який з 01.01.2018 для електомобілів був скасований
Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:49
Тому кто покупал в салоне возможность в следующий раз купить авто без налогов, конечно кроме там всяких феррари, брабусов и подобного.
ДС мне друг, но истина дороже
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