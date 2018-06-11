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Що приготували "єврономерам"?
Деталі законопроектів

Що приготували "єврономерам"? Деталі законопроектів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 11:31

Що приготували "єврономерам"? Деталі законопроектів

Пропонуємо до обговорення:
ВР підтримала в першому читанні законопроекти про зниження акцизного податку з автомобілів.

Дивися повний текст Що приготували \"єврономерам\"? Деталі законопроектів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 11:32

..а додуматься прописать норму о максимальном пребывании авто (контролировать по ВИН-коду например!) на терр.Украины не более 14...30дней в течение 90..180дней - слабо?!... дабы отсечь умников из приграничных областей, катающихся "туда-сюда" через кордон, как на работу... всем "реально работающим" типа-дилерам зап.компаний на терр страны - предписать либо регить тачку в укр.МРЕО, либо пересаживаться на арендуемые здесь "колеса"...
maestro71
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:27

Давайте тепер збиратися і буянити всі, хто був дурним і купив машини і повністю сплатив податки. А це в рази більше баляхерів.(
Вимагаю порахувати скільки євро це було тоді і повернути різницю на картку на протязі місяця. )
kmg
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:37

kmg
У меня машина на украинских номерах. Понимаю, что после принятия закона потеряю на стоимости продажи, но зато сниженные акцизы позволят купить хорошую машину в Германии по приемлемой цене. Так что от этого выиграют все, в том числе и владельцы украинских номеров.

Плохо будет одно - поскольку организаторы протестов изначально имели несколько другую цель, чем снижение стоимости растаможки, то протест этот не разойдется, а превратится в такой себе постоянный б@дломайдан все с новыми и новыми требованиями, одно абсурднее другого. Как требование прекратить борьбу с контрабандой и требование не привлекать нарушителей к ответственности :)
Kart
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:41

kmg
Закон не має зворотньої дії.
P.S. Першим, за Вашою логікою, треба повернути кошти власникам електромобілів, які їх завезли протягом 2014-1017 років та сплатили ПДВ, який з 01.01.2018 для електомобілів був скасований
fishman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:49

  kmg написав:Давайте тепер збиратися і буянити всі, хто був дурним і купив машини і повністю сплатив податки. А це в рази більше баляхерів.(
Вимагаю порахувати скільки євро це було тоді і повернути різницю на картку на протязі місяця. )

Тому кто покупал в салоне возможность в следующий раз купить авто без налогов, конечно кроме там всяких феррари, брабусов и подобного.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 13:22

  kmg написав:Давайте тепер збиратися і буянити всі, хто був дурним і купив машини і повністю сплатив податки. А це в рази більше баляхерів.(
Вимагаю порахувати скільки євро це було тоді і повернути різницю на картку на протязі місяця. )

У мене теж українська реєстрація, але я не розумію окремих жлобків, які проти людських умов розмитнення :)
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 13:34

Re: Що приготували

  ребе Нок написав:Тому кто покупал в салоне возможность в следующий раз купить авто без налогов, конечно кроме там всяких феррари, брабусов и подобного.

я не очень понимаю эйфорию от закона в первом чтении.
ну акциз уменьшили и дали возможность растаможить, это гут.
акцизы кстати уменьшили всем, а не только на хлам.
но, есть еще ввозная пошлина и НДС, которые не изменились.
и кто при постановке на учёт оценит 10-летнее авто типа бмв в 2-3 штуки евро?
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 13:39

Когда приходит хеппи-енд - всех приглашаю в секонд-хенд!
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серенький
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 13:58

Re: другие все

  kmg написав:Давайте тепер збиратися і буянити всі, хто був дурним і купив машини і повністю сплатив податки. А це в рази більше

Не каждый может бастовать-майданить. это тоже работа
sal
 
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