|
|
|
Що приготували "єврономерам"? Деталі законопроектів
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:32
«Евробляхари» уже прикидывали сколько будет стоить растаможка по новым законам или до них еще не дошло? К примеру, возьмем старый корч, года так 2003 на бензине с двиглом 1,6 и стоимостью 1500 евро:
Акциз – 50 * 1,6 * 15 = 1200 евро;
Пошлина – 7,3% * 1500 = 109,5 евро;
НДС – 20% * (1500 + 1200 + 109,5) = 561,9 евро;
Итого платежей: 1871,4 евро.
Итоговая цена корча: 3371,4 евро.
«Евробляхари» согласны на это? Или я чего-то не понимаю?
Неужели кто-то думает, что снижение акциза решит эту проблему? Тут пока не начнут безжалостно дрючить за нарушение таможенного законодательства, проблема не решится.
-
valme
-
-
- Повідомлень: 47
- З нами з: 03.10.16
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:41
Rainbow написав: kmg написав:
Давайте тепер збиратися і буянити всі, хто був дурним і купив машини і повністю сплатив податки. А це в рази більше баляхерів.(
Вимагаю порахувати скільки євро це було тоді і повернути різницю на картку на протязі місяця. )
У мене теж українська реєстрація, але я не розумію окремих жлобків, які проти людських умов розмитнення
...АХА-ХА....а я "розумію" тих жлобів
все просто - вони були згодні платити по три шкури з голови , бо по іншому такі тарифи назвати неможливо як здирницькі, а ці хлопаки - показали верхній палець догори за таку "любов" від уряду і парламенту , а тепер їх жаба давить бідненьких......
..не те щоб я вважав що дотримуватись норм і законів непотрібно , але коли держава починає перебирати розумні межі з податками - то з цим потрібно боротись а не мовчати як стадо баранів
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-
-VICTOR-
-
-
- Повідомлень: 6805
- З нами з: 15.08.12
- Подякував: 367 раз.
- Подякували: 1228 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:49
Украину, как государство, не уважают ни власть ни люди. Первые и не думают принимать законы для страны и людей, а вторые и не думают законы соблюдать.
-
sal
-
-
- Повідомлень: 2763
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 387 раз.
- Подякували: 225 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|