Що приготували "єврономерам"? Деталі законопроектів
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kmg написав:Давайте тепер збиратися і буянити всі, хто був дурним і купив машини і повністю сплатив податки. А це в рази більше баляхерів.( Вимагаю порахувати скільки євро це було тоді і повернути різницю на картку на протязі місяця. )
У мене теж українська реєстрація, але я не розумію окремих жлобків, які проти людських умов розмитнення
...АХА-ХА....а я "розумію" тих жлобів все просто - вони були згодні платити по три шкури з голови , бо по іншому такі тарифи назвати неможливо як здирницькі, а ці хлопаки - показали верхній палець догори за таку "любов" від уряду і парламенту , а тепер їх жаба давить бідненьких...... ..не те щоб я вважав що дотримуватись норм і законів непотрібно , але коли держава починає перебирати розумні межі з податками - то з цим потрібно боротись а не мовчати як стадо баранів
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Згідно з документом, штраф за порушення терміну перебування автомобіля в режимі тимчасового ввезення пропонується встановити на рівні 17 тис. грн у разі перевищення строку на 10-20 діб, 85 тис. грн – 30 діб, більше місяця – 170 тис. грн або конфіскація.
тобто я так розомію всіх тих б*** можна сходу пакувать? Навряд хтось із них витримав хоч мін термін