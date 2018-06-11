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Що приготували "єврономерам"?
Деталі законопроектів

Що приготували "єврономерам"? Деталі законопроектів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:41

  Rainbow написав:
  kmg написав:Давайте тепер збиратися і буянити всі, хто був дурним і купив машини і повністю сплатив податки. А це в рази більше баляхерів.(
Вимагаю порахувати скільки євро це було тоді і повернути різницю на картку на протязі місяця. )

У мене теж українська реєстрація, але я не розумію окремих жлобків, які проти людських умов розмитнення :)

...АХА-ХА....а я "розумію" тих жлобів :roll: все просто - вони були згодні платити по три шкури з голови , бо по іншому такі тарифи назвати неможливо як здирницькі, а ці хлопаки - показали верхній палець догори за таку "любов" від уряду і парламенту , а тепер їх жаба давить бідненьких......
..не те щоб я вважав що дотримуватись норм і законів непотрібно , але коли держава починає перебирати розумні межі з податками - то з цим потрібно боротись а не мовчати як стадо баранів :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:49

Re: хто ми е

Украину, как государство, не уважают ни власть ни люди. Первые и не думают принимать законы для страны и людей, а вторые и не думают законы соблюдать.
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:56

Згідно з документом, штраф за порушення терміну перебування автомобіля в режимі тимчасового ввезення пропонується встановити на рівні 17 тис. грн у разі перевищення строку на 10-20 діб, 85 тис. грн – 30 діб, більше місяця – 170 тис. грн або конфіскація.

тобто я так розомію всіх тих б*** можна сходу пакувать? Навряд хтось із них витримав хоч мін термін
burminer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 15:02

Re: практика

  burminer написав:я так розомію всіх тих б*** можна сходу пакувать? Навряд хтось із них витримав хоч мін термін

Теоретически все можно.
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 15:13

Как вы думаете, когда все это устаканится, приведет ли это к снижению цен на авто в общем?
Gútta cavát lapidém non ví, sed saépе cadéndo
(Капля долбит камень не силой, но частым падением)
horrr
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 15:23

а наказать тех, кто допустило ввоз 3 000 000 авто не хотят ? чтоб Насиров и компания отчитались о нетрудовых доходах?))) .... клоуны ))) как всегда отдуваться будут люди, а не жырные *** )))
luckymix
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 17:04

Re: $$

После принятия законов по “еврономерам” прекратится незаконный бизнес ввоза автомобилей на еврономерах. Такое мнение в эфире телеканала 112.Украина высказал глава Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко.
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 19:55

Re: Що приготували

  sal написав:Украину, как государство, не уважают ни власть ни люди. Первые и не думают принимать законы для страны и людей, а вторые и не думают законы соблюдать.

это называется "общественный договор". сарказм.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 21:24

Радоваться надо. Наконец-то с украинских дорог исчезнут быдл0ВАЗы , а им на смену придут хоть и дешёвые, но довольно надёжные и безопасные иномарки.
warlamp
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