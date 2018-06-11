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Що приготували "єврономерам"? Деталі законопроектів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 14 лип, 2018 01:07
warlamp написав:
Радоваться надо. Наконец-то с украинских дорог исчезнут быдл0ВАЗы , а им на смену придут хоть и дешёвые, но довольно надёжные и безопасные иномарки.
Ви дійсно думаєте, що бувший власник ВАЗ, який купив собі стару іномарку, пустить гнилий ВАЗ під прес? Як би не так. Все одно продасть його за пару сотень кудись у село пенсіонеру картоплю на базар возити. І буде той ТАЗік ще довго небо коптити, поки аж повністю не розсипеться. Так що, на жаль, ваші радощі трохи передчасні.
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Додано: Суб 14 лип, 2018 04:08
sal написав:
Украину, как государство, не уважают ни власть ни люди. Первые и не думают принимать законы для страны и людей, а вторые и не думают законы соблюдать.
Во-первых, невозможно соблюдать те законы что не приняты.
Во-вторых, те законы что приняты, зачастую прописаны так криво и чисто под конкретных людей и ситуации , что соблюдая их легко оказаться на паперти с протянутой рукой.
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