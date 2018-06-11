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Що приготували "єврономерам"? Деталі законопроектів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 14 лип, 2018 01:07
warlamp написав:
Радоваться надо. Наконец-то с украинских дорог исчезнут быдл0ВАЗы , а им на смену придут хоть и дешёвые, но довольно надёжные и безопасные иномарки.
Ви дійсно думаєте, що бувший власник ВАЗ, який купив собі стару іномарку, пустить гнилий ВАЗ під прес? Як би не так. Все одно продасть його за пару сотень кудись у село пенсіонеру картоплю на базар возити. І буде той ТАЗік ще довго небо коптити, поки аж повністю не розсипеться. Так що, на жаль, ваші радощі трохи передчасні.
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Додано: Суб 14 лип, 2018 04:08
sal написав:
Украину, как государство, не уважают ни власть ни люди. Первые и не думают принимать законы для страны и людей, а вторые и не думают законы соблюдать.
Во-первых, невозможно соблюдать те законы что не приняты.
Во-вторых, те законы что приняты, зачастую прописаны так криво и чисто под конкретных людей и ситуации , что соблюдая их легко оказаться на паперти с протянутой рукой.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Додано: Суб 14 лип, 2018 08:11
"Во-первых, невозможно соблюдать те законы что не приняты."
Нові закони анонсували, і дали додатковий місяць для того, щоб позбутися, чи вивезти авто, яке грозить велитенським штрафом.
Євробляхарі дізнались, що на них чекає і знають що їм далі робити. А потенційні євробляхарі, дізнались що краще їм не влазити в цю тєму.
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Додано: Суб 14 лип, 2018 08:38
yama написав: kmg написав:
Давайте тепер збиратися і буянити всі, хто був дурним і купив машини і повністю сплатив податки. А це в рази більше баляхерів.(
Вимагаю порахувати скільки євро це було тоді і повернути різницю на картку на протязі місяця. )
хто ще сумнівається що народним звіром українців є Жаба !? яка всіх душить.
До чого тут жаба? Вимальовується ситуація, що той, хто по закону ввіз і розмитнив машину - лох, а хто завідомо незаконно ввіз в транзиті чи тимчасовому ввезені (свідомо порушуючи закон) - правильно поступив і д-ва йде йому назустріч. Завтра незадоволені скажуть - давайте не платити податки, комуналку, бо от у Порошенка - фабрика, Луценко - на Мальдівах, а в Юльки - сумочка за 5000$
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manko74
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Додано: Суб 14 лип, 2018 09:03
manko74 написав:
До чого тут жаба? Вимальовується ситуація, що той, хто по закону ввіз і розмитнив машину - лох
В Украине как раз законы только для терпил и лохов
Поэтому
manko74 написав:
у Порошенка - фабрика, Луценко - на Мальдівах, а в Юльки - сумочка за 5000$
а ты плати дань и оброк
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Грйс-мэн
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Додано: Суб 14 лип, 2018 09:07
Грйс-мэн написав: manko74 написав:
До чого тут жаба? Вимальовується ситуація, що той, хто по закону ввіз і розмитнив машину - лох
В Украине как раз законы только для терпил и лохов
Поэтому
manko74 написав:
у Порошенка - фабрика, Луценко - на Мальдівах, а в Юльки - сумочка за 5000$
а ты плати дань и оброк
Це анархія. За таким принципом у Вас чи Вашої дружини в під"їзді завтра заберуть тел., гаманець і годинник, бо кримінальний кодекс - для лохів і терпіл.
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manko74
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Додано: Суб 14 лип, 2018 09:12
manko74 написав:
Це анархія
И уже давно.
Посмотрите например на "бурштыновые" и "лесоповальные республики", где не действуют законы Украины
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Грйс-мэн
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Додано: Суб 14 лип, 2018 09:34
manko74 написав: Грйс-мэн написав: manko74 написав:
До чого тут жаба? Вимальовується ситуація, що той, хто по закону ввіз і розмитнив машину - лох
В Украине как раз законы только для терпил и лохов
Поэтому
manko74 написав:
у Порошенка - фабрика, Луценко - на Мальдівах, а в Юльки - сумочка за 5000$
а ты плати дань и оброк
Це анархія. За таким принципом у Вас чи Вашої дружини в під"їзді завтра заберуть тел., гаманець і годинник, бо кримінальний кодекс - для лохів і терпіл.
На жаль, люди не розуміють що це деструктивна позиція. Вимагати легалізувати по факту скоєння правопорушення, а не попередньо. Рагулі з Західної України розповсюдили свої гнилі конрабандні схеми на всю країну. Влада і поліція ще в зародку мали задушити цей бізнес, а не чекати доки б*** буде багато і вони перекриють вулиці.
На місці керівництва нацполіції і митниці, я би давно знищив таке поняття як авто з єврономерами. Доки вони не розплодидися. Чомусь, в Росію не завозять те що не можна. І поліцію там бояться та їздять згідно ПДР. В нас же процвітає анархія, яка не має нічого спільного з, так званими, європейськими цінностіми. Це не голос демократії. Це голос гопоти вуличної, яка в економіці розбирається не краще вівці.
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Viktor
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