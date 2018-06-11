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Що приготували "єврономерам"? Деталі законопроектів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 14 лип, 2018 08:11
"Во-первых, невозможно соблюдать те законы что не приняты."
Нові закони анонсували, і дали додатковий місяць для того, щоб позбутися, чи вивезти авто, яке грозить велитенським штрафом.
Євробляхарі дізнались, що на них чекає і знають що їм далі робити. А потенційні євробляхарі, дізнались що краще їм не влазити в цю тєму.
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gost999
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Додано: Суб 14 лип, 2018 08:38
yama написав: kmg написав:
Давайте тепер збиратися і буянити всі, хто був дурним і купив машини і повністю сплатив податки. А це в рази більше баляхерів.(
Вимагаю порахувати скільки євро це було тоді і повернути різницю на картку на протязі місяця. )
хто ще сумнівається що народним звіром українців є Жаба !? яка всіх душить.
До чого тут жаба? Вимальовується ситуація, що той, хто по закону ввіз і розмитнив машину - лох, а хто завідомо незаконно ввіз в транзиті чи тимчасовому ввезені (свідомо порушуючи закон) - правильно поступив і д-ва йде йому назустріч. Завтра незадоволені скажуть - давайте не платити податки, комуналку, бо от у Порошенка - фабрика, Луценко - на Мальдівах, а в Юльки - сумочка за 5000$
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manko74
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Додано: Суб 14 лип, 2018 09:12
manko74 написав:
Це анархія
И уже давно.
Посмотрите например на "бурштыновые" и "лесоповальные республики", где не действуют законы Украины
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Грйс-мэн
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Додано: Суб 14 лип, 2018 22:18
NetSerpent написав: warlamp написав:
Радоваться надо. Наконец-то с украинских дорог исчезнут быдл0ВАЗы , а им на смену придут хоть и дешёвые, но довольно надёжные и безопасные иномарки.
Ви дійсно думаєте, що бувший власник ВАЗ, який купив собі стару іномарку, пустить гнилий ВАЗ під прес? Як би не так. Все одно продасть його за пару сотень кудись у село пенсіонеру картоплю на базар возити. І буде той ТАЗік ще довго небо коптити, поки аж повністю не розсипеться. Так що, на жаль, ваші радощі трохи передчасні.
Жигуль сожрёт от села до рынка столько бензина, что его никакой картошкой не окупишь. Если загрузить в багажник центнер, то на первой же кочке согнутся лонжероны и задние крылья лягут на колёса.
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warlamp
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