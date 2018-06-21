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Олена Єрмолова: кредити
по-новому. Що змінює Закон №...

Олена Єрмолова: кредити по-новому. Що змінює Закон №...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:20

Олена Єрмолова: кредити по-новому. Що змінює Закон №...

Пропонуємо до обговорення:
Ухвалений Верховною Радою в липні 2018 Закон України № 6027-д був підготовлений за активної участі українських банків

Дивися повний текст Олена Єрмолова: кредити по-новому. Що змінює Закон № 6027-д для позичальників і кредиторів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:20

Ну кредиторам жизнь улучшили, а заемщики со своими проблемами так и остались?
MGVP
 
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