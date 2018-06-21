Ухвалений Верховною Радою в липні 2018 Закон України № 6027-д був підготовлений за активної участі українських банків
Дивися повний текст Олена Єрмолова: кредити по-новому. Що змінює Закон № 6027-д для позичальників і кредиторів.
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:20
Олена Єрмолова: кредити по-новому. Що змінює Закон №...
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Дивися повний текст Олена Єрмолова: кредити по-новому. Що змінює Закон № 6027-д для позичальників і кредиторів.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:20
Ну кредиторам жизнь улучшили, а заемщики со своими проблемами так и остались?
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