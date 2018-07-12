RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Що відбувається з «б***»,
і хто найбільше проти...

Що відбувається з «б***», і хто найбільше проти...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:28

Що відбувається з «б***», і хто найбільше проти...

Пропонуємо до обговорення:
Експерти сумніваються, що якась домовленість буде досягнута

Дивися повний текст Що відбувається з «б***», і хто найбільше проти дешевого розмитнення.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 83155
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:29

Все именно так. Заодно и покошмарить союз Гройсмана с Аваковым/Яценюком/НФ.
Kart
 
Повідомлень: 74
З нами з: 27.09.17
Подякував: 19 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 36 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
САП закрила справу проти сина Авакова
R2 » Чет 12 лип, 2018 12:25
7 217
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 лип, 2018 12:16
yanyura
Стало відомо, в яких країнах ЄС відбулося найбільше...
R2 » Сер 11 лип, 2018 09:47
1 47
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 лип, 2018 09:47
dotster
Нерухомість в Україні: що відбувається з цінами і в яких...
R2 » П'ят 06 лип, 2018 19:14
1 121
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 лип, 2018 19:14
PSPoldman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.