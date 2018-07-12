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Що відбувається з «б***»,
і хто найбільше проти...

Що відбувається з «б***», і хто найбільше проти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:28

Що відбувається з «б***», і хто найбільше проти...

Пропонуємо до обговорення:
Експерти сумніваються, що якась домовленість буде досягнута

Дивися повний текст Що відбувається з «б***», і хто найбільше проти дешевого розмитнення.
R2
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Все именно так. Заодно и покошмарить союз Гройсмана с Аваковым/Яценюком/НФ.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 09:08

Re: що відбувається

Таможня дает добро: полиция будет выявлять «просроченные» евробляхи.
sal
 
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