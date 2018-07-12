Експерти сумніваються, що якась домовленість буде досягнута
Дивися повний текст Що відбувається з «б***», і хто найбільше проти дешевого розмитнення.
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:28
Що відбувається з «б***», і хто найбільше проти...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що відбувається з «б***», і хто найбільше проти дешевого розмитнення.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:29
Все именно так. Заодно и покошмарить союз Гройсмана с Аваковым/Яценюком/НФ.
Додано: Пон 16 лип, 2018 09:08
Re: що відбувається
Таможня дает добро: полиция будет выявлять «просроченные» евробляхи.
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