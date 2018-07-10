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Рада ухвалила в першому
читанні законопроекти про...

Рада ухвалила в першому читанні законопроекти про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:32

Рада ухвалила в першому читанні законопроекти про...

Пропонуємо до обговорення:
"За" проголосували 265 депутатів з 327 присутніх.

Дивися повний текст Рада ухвалила в першому читанні законопроекти про \"єврономери\".
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:32

Бенефициары бл@хосхем и организаторы этого "протеста" наверное пребывают в шоке и рвут волосы во всех местах :)))) Как раз в их цели снижение акцизов не входило.
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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