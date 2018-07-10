"За" проголосували 265 депутатів з 327 присутніх.
Дивися повний текст Рада ухвалила в першому читанні законопроекти про \"єврономери\".
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:32
Рада ухвалила в першому читанні законопроекти про...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада ухвалила в першому читанні законопроекти про \"єврономери\".
Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:32
Бенефициары бл@хосхем и организаторы этого "протеста" наверное пребывают в шоке и рвут волосы во всех местах :)))) Как раз в их цели снижение акцизов не входило.
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