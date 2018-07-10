"За" проголосували 265 депутатів з 327 присутніх.
Дивися повний текст Рада ухвалила в першому читанні законопроекти про \"єврономери\".
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:32
Рада ухвалила в першому читанні законопроекти про...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада ухвалила в першому читанні законопроекти про \"єврономери\".
Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:32
Бенефициары бл@хосхем и организаторы этого "протеста" наверное пребывают в шоке и рвут волосы во всех местах :)))) Как раз в их цели снижение акцизов не входило.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 15:25
ЛИДЕРЫ слили протест...
Деревянко предложил 10 % и все! завозишь платиш- а им ярошевичу мало ,нужны пошлины ,акцизы и розтамошка ( что вы радуетесь при***? Ваши аудюхи которые вы понакупляли по 2000 евро на таможне оценят в 3500 по рыночной, вас ПДВ будет 700 евро, сертификат 100 евро, оформление 15 евро, екциз за 15 лет 1500 евро.) ... верхушка проплаченые пида...сы .Я так понял готовят нового Гаврилюка...
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