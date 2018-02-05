Про це заявила голова Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна.
Дивися повний текст У комітеті наполягатимуть на збереженні високих штрафів для єврономерів – Южаніна.
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:20
У комітеті наполягатимуть на збереженні високих штрафів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У комітеті наполягатимуть на збереженні високих штрафів для єврономерів – Южаніна.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:20
Украину, как государство, не уважают ни власть ни люди. Первые и не думают принимать законы для страны и людей, а вторые и не думают законы соблюдать.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:41
В любой стране мира есть пошлины и налоги на авто. И в Украине не самые высокие.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:46
В 2000-2005 г. продажи авто в Украине были не большими, дизеля вообще не завозились.
Откуда взяться дешевому секонд хенду? В Европе цены на б.у. авто низкие не из-за низкой "растоможки", а из-за большого кол-ва доживших до такого возраста машин.
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