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У комітеті наполягатимуть на
збереженні високих штрафів...

У комітеті наполягатимуть на збереженні високих штрафів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:20

У комітеті наполягатимуть на збереженні високих штрафів...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявила голова Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна.

Дивися повний текст У комітеті наполягатимуть на збереженні високих штрафів для єврономерів – Южаніна.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:20

Украину, как государство, не уважают ни власть ни люди. Первые и не думают принимать законы для страны и людей, а вторые и не думают законы соблюдать.
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:30

sal У нас взаимная с правительством любовь.
romiks2009
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:39

Да, да. Как буд-то не Украинцы в правительстве и парламенте сидят.
nyv
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:41

В любой стране мира есть пошлины и налоги на авто. И в Украине не самые высокие.
nyv
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:46

В 2000-2005 г. продажи авто в Украине были не большими, дизеля вообще не завозились.
Откуда взяться дешевому секонд хенду? В Европе цены на б.у. авто низкие не из-за низкой "растоможки", а из-за большого кол-ва доживших до такого возраста машин.
nyv
 
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