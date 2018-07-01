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Безробітні українці отримали
12 млн грн допомоги на...

Безробітні українці отримали 12 млн грн допомоги на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:20

Безробітні українці отримали 12 млн грн допомоги на...

Пропонуємо до обговорення:
Кількість охочих започаткувати власну справу серед членів малозабезпечених сімей та переселенців перевищила 600 осіб.

Дивися повний текст Безробітні українці отримали 12 млн грн допомоги на відкриття бізнесу.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:20

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