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Безробітні українці отримали 12 млн грн допомоги на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:20
Пропонуємо до обговорення:
Кількість охочих започаткувати власну справу серед членів малозабезпечених сімей та переселенців перевищила 600 осіб.
Дивися повний текст Безробітні українці отримали 12 млн грн допомоги на відкриття бізнесу
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 14:20
Кто бы мне помог. Только драть умеют.
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