За першу чергу будівництва планують з’єднати станцію «Сирець» зі створеною станцією «Проспект правди».
Дивися повний текст КМДА затвердила проект будівництва метро на Виноградар.
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 15:48
КМДА затвердила проект будівництва метро на Виноградар
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Дивися повний текст КМДА затвердила проект будівництва метро на Виноградар.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 15:49
И эти голубцы кричат, что вынуждены повышать проезд для покрытия себестоимости проезда. А другой рукой миллиарды в землю безвозвратно. И тут круг замкнулся. На кол всех!
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