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КМДА затвердила проект
будівництва метро на Виноградар

КМДА затвердила проект будівництва метро на Виноградар
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 15:48

КМДА затвердила проект будівництва метро на Виноградар

Пропонуємо до обговорення:
За першу чергу будівництва планують з’єднати станцію «Сирець» зі створеною станцією «Проспект правди».

Дивися повний текст КМДА затвердила проект будівництва метро на Виноградар.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 15:49

И эти голубцы кричат, что вынуждены повышать проезд для покрытия себестоимости проезда. А другой рукой миллиарды в землю безвозвратно. И тут круг замкнулся. На кол всех!
idealstorm
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 16:45

а когда ощастливите жителей Троещины?...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:53

  Тракторист написав:а когда ощастливите жителей Троещины?...

Метро на Троещину это все равно что строить Комунизм.
Как бы кто ни старался, все равно конечного результата не будет. Одни вывески.
p_a_l
 
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