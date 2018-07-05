За першу чергу будівництва планують з’єднати станцію «Сирець» зі створеною станцією «Проспект правди».
Дивися повний текст КМДА затвердила проект будівництва метро на Виноградар.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 лип, 2018 15:48
КМДА затвердила проект будівництва метро на Виноградар
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст КМДА затвердила проект будівництва метро на Виноградар.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 15:49
И эти голубцы кричат, что вынуждены повышать проезд для покрытия себестоимости проезда. А другой рукой миллиарды в землю безвозвратно. И тут круг замкнулся. На кол всех!
Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:53
Додано: Суб 14 лип, 2018 16:15
Re: КМДА затвердила проект будівництва метро на Виноградар
Так что, строить не надо?
Додано: Нед 15 лип, 2018 09:22
Re: КМДА затвердила проект будівництва метро на Виноградар
Вот бы ещё провели метро на Соломенку и Борщаговку, там будет метро в перспективе? Транспортом добираться до метро по заторам прилично времени, если ехать не маршрутками, и теперь уже дорого.
И когда же построят на метро Вокзальной второй выход? Сколько ещё ждать? Пусть Кличко приедет в 6 утра и посмотрит на очереди людей с мешками и чемоданами, в кассу и на эскалаторы что бы зайти, это же позор для европейской столицы!
Такси подорожало за этот год, - мне до вокзала раньше стоило 60 грн, теперь уже 85 грн., а ехать машиной не более 10 мин.
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
|