КМДА затвердила проект будівництва метро на Виноградар

Додано: Нед 15 лип, 2018 09:22

Вот бы ещё провели метро на Соломенку и Борщаговку, там будет метро в перспективе? Транспортом добираться до метро по заторам прилично времени, если ехать не маршрутками, и теперь уже дорого.

И когда же построят на метро Вокзальной второй выход? Сколько ещё ждать? Пусть Кличко приедет в 6 утра и посмотрит на очереди людей с мешками и чемоданами, в кассу и на эскалаторы что бы зайти, это же позор для европейской столицы!

Такси подорожало за этот год, - мне до вокзала раньше стоило 60 грн, теперь уже 85 грн., а ехать машиной не более 10 мин.

Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)