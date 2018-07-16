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КМДА затвердила проект
будівництва метро на Виноградар

КМДА затвердила проект будівництва метро на Виноградар
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 15:48

КМДА затвердила проект будівництва метро на Виноградар

Пропонуємо до обговорення:
За першу чергу будівництва планують з’єднати станцію «Сирець» зі створеною станцією «Проспект правди».

Дивися повний текст КМДА затвердила проект будівництва метро на Виноградар.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 15:49

И эти голубцы кричат, что вынуждены повышать проезд для покрытия себестоимости проезда. А другой рукой миллиарды в землю безвозвратно. И тут круг замкнулся. На кол всех!
idealstorm
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 16:45

а когда ощастливите жителей Троещины?...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:53

  Тракторист написав:а когда ощастливите жителей Троещины?...

Метро на Троещину это все равно что строить Комунизм.
Как бы кто ни старался, все равно конечного результата не будет. Одни вывески.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 16:15

Re: КМДА затвердила проект будівництва метро на Виноградар

idealstorm написав:И эти голубцы кричат, что вынуждены повышать проезд для покрытия себестоимости проезда. А другой рукой миллиарды в землю безвозвратно. И тут круг замкнулся. На кол всех!
Так что, строить не надо?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 09:22

Re: КМДА затвердила проект будівництва метро на Виноградар

Вот бы ещё провели метро на Соломенку и Борщаговку, там будет метро в перспективе? Транспортом добираться до метро по заторам прилично времени, если ехать не маршрутками, и теперь уже дорого.
И когда же построят на метро Вокзальной второй выход? Сколько ещё ждать? Пусть Кличко приедет в 6 утра и посмотрит на очереди людей с мешками и чемоданами, в кассу и на эскалаторы что бы зайти, это же позор для европейской столицы!
Такси подорожало за этот год, - мне до вокзала раньше стоило 60 грн, теперь уже 85 грн., а ехать машиной не более 10 мин.
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
nittochca
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 22:05

R2 , у вас есть информация, - скоро ли начнут строить на станции метро "Вокзальная" второй выход из метро? Когда то ж обещали мэры.
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 22:14

В данном случае наобещать метро это предвыборная гречка. А вот будет ли оно от нынешних керманычей не зависит.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 11:39

  ребе Нок написав:В данном случае наобещать метро это предвыборная гречка. А вот будет ли оно от нынешних керманычей не зависит.

А от кого зависит? Кличко тоже обещал раньше сделать второй выход. Там всего 3 эскалатора, часто работает только по одному вверх и вниз, третий ремонтируется, а народу в Киеве на вокзале год от года прибывает, сколько же ещё ожидать обещанного? Вот наглядный пример наплевательского отношения к гостям города и киевлянам, все в мэрии ездят на крутых тачках и метро на вокзале им до одного места.
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
nittochca
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 17:51

  nittochca написав:R2 , у вас есть информация, - скоро ли начнут строить на станции метро "Вокзальная" второй выход из метро? Когда то ж обещали мэры.

станцию Львивська брама на Львовской площади не могут запустить 20 лет при её готовности на 80%, а вы хотите второй выход с Вокзальной... :mrgreen:
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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