За першу чергу будівництва планують з’єднати станцію «Сирець» зі створеною станцією «Проспект правди».
Дивися повний текст КМДА затвердила проект будівництва метро на Виноградар.
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 15:48
КМДА затвердила проект будівництва метро на Виноградар
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст КМДА затвердила проект будівництва метро на Виноградар.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 15:49
И эти голубцы кричат, что вынуждены повышать проезд для покрытия себестоимости проезда. А другой рукой миллиарды в землю безвозвратно. И тут круг замкнулся. На кол всех!
Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:53
Додано: Суб 14 лип, 2018 16:15
Re: КМДА затвердила проект будівництва метро на Виноградар
Так что, строить не надо?
Додано: Нед 15 лип, 2018 09:22
Re: КМДА затвердила проект будівництва метро на Виноградар
Вот бы ещё провели метро на Соломенку и Борщаговку, там будет метро в перспективе? Транспортом добираться до метро по заторам прилично времени, если ехать не маршрутками, и теперь уже дорого.
И когда же построят на метро Вокзальной второй выход? Сколько ещё ждать? Пусть Кличко приедет в 6 утра и посмотрит на очереди людей с мешками и чемоданами, в кассу и на эскалаторы что бы зайти, это же позор для европейской столицы!
Такси подорожало за этот год, - мне до вокзала раньше стоило 60 грн, теперь уже 85 грн., а ехать машиной не более 10 мин.
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
Додано: Пон 16 лип, 2018 22:05
R2 , у вас есть информация, - скоро ли начнут строить на станции метро "Вокзальная" второй выход из метро? Когда то ж обещали мэры.
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
Додано: Пон 16 лип, 2018 22:14
В данном случае наобещать метро это предвыборная гречка. А вот будет ли оно от нынешних керманычей не зависит.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Вів 17 лип, 2018 11:39
А от кого зависит? Кличко тоже обещал раньше сделать второй выход. Там всего 3 эскалатора, часто работает только по одному вверх и вниз, третий ремонтируется, а народу в Киеве на вокзале год от года прибывает, сколько же ещё ожидать обещанного? Вот наглядный пример наплевательского отношения к гостям города и киевлянам, все в мэрии ездят на крутых тачках и метро на вокзале им до одного места.
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
Додано: Сер 18 лип, 2018 17:51
станцию Львивська брама на Львовской площади не могут запустить 20 лет при её готовности на 80%, а вы хотите второй выход с Вокзальной...
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