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КМДА затвердила проект будівництва метро на Виноградар
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Додано: Чет 19 лип, 2018 00:32
Тракторист написав: nittochca написав:R2
, у вас есть информация, - скоро ли начнут строить на станции метро "Вокзальная" второй выход из метро? Когда то ж обещали мэры.
станцию Львивська брама на Львовской площади не могут запустить 20 лет при её готовности на 80%, а вы хотите второй выход с Вокзальной...
На Ипподром метро провели, наверное там пассажиропоток такой, что Центральный Вокзал за ним не догоняет.
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
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nittochca
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