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КМДА затвердила проект
будівництва метро на Виноградар

КМДА затвердила проект будівництва метро на Виноградар
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 00:32

  Тракторист написав:
  nittochca написав:R2 , у вас есть информация, - скоро ли начнут строить на станции метро "Вокзальная" второй выход из метро? Когда то ж обещали мэры.

станцию Львивська брама на Львовской площади не могут запустить 20 лет при её готовности на 80%, а вы хотите второй выход с Вокзальной... :mrgreen:

На Ипподром метро провели, наверное там пассажиропоток такой, что Центральный Вокзал за ним не догоняет.
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
nittochca
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