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В уряді вирішили взятися за
недобросовісні туркомпанії

В уряді вирішили взятися за недобросовісні туркомпанії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 16:13

В уряді вирішили взятися за недобросовісні туркомпанії

Пропонуємо до обговорення:
93% рейсів літають вчасно.

Дивися повний текст В уряді вирішили взятися за недобросовісні туркомпанії.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 16:13

Поясніть,що значить "взяться""?Перекрити кисень,щоб поділились .
sena_2008atp
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