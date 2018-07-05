У світі наразі досить погано ставляться до практики гарантій держави і компенсацій їм різних ризиків.
Дивися повний текст Максим Пархоменко: чи чекати скасування гарантій щодо валютних депозитів?.
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 16:17
Максим Пархоменко: чи чекати скасування гарантій щодо...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Максим Пархоменко: чи чекати скасування гарантій щодо валютних депозитів?.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 16:17
"Парламентарии предлагают повысить размер гарантий до европейских норм, компенсация согласно которым на данный момент составляет 100 тысяч евро." - интересно увидеть кто и когда предлагал. Максимальное из предложенных парламентариями что я помню это 1 млн гривен.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 17:57
давайте нахлобучивайте. И еще бы желательно задним числом отменить и разрешить банкам не выдавать валютные вклады до истечения срока а псоле только по 10 баксов в день на карточку если у клиента есть лицензия от НБУ.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 23:23
нас читают ! не надо им подсказывать
свинорыл
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