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Максим Пархоменко: чи чекати
скасування гарантій щодо...

Максим Пархоменко: чи чекати скасування гарантій щодо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 16:17

Максим Пархоменко: чи чекати скасування гарантій щодо...

Пропонуємо до обговорення:
У світі наразі досить погано ставляться до практики гарантій держави і компенсацій їм різних ризиків.

Дивися повний текст Максим Пархоменко: чи чекати скасування гарантій щодо валютних депозитів?.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 16:17

"Парламентарии предлагают повысить размер гарантий до европейских норм, компенсация согласно которым на данный момент составляет 100 тысяч евро." - интересно увидеть кто и когда предлагал. Максимальное из предложенных парламентариями что я помню это 1 млн гривен.
ramaz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 17:04

Для начала пусть хотя бы до 600 тыс поднимут..
kontax77
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 17:57

давайте нахлобучивайте. И еще бы желательно задним числом отменить и разрешить банкам не выдавать валютные вклады до истечения срока а псоле только по 10 баксов в день на карточку если у клиента есть лицензия от НБУ.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 23:23

  vitali_kalinin написав:давайте нахлобучивайте. И еще бы желательно задним числом отменить и разрешить банкам не выдавать валютные вклады до истечения срока а псоле только по 10 баксов в день на карточку если у клиента есть лицензия от НБУ.

нас читают ! не надо им подсказывать
свинорыл
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 23:42

Очередной АНАЛитик решил поддержать своих хозяев на Банковой .
Про " Михайловский" полностью бред. Уже есть масса судебных решений, которые признают этот вклад Фондовским..
ihor_dementeff
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 12:48

Кончилось время депозитов, кончилось время паразитов...
https://youtu.be/f_EDz0IgiEo
серенький
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