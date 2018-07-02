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Зубко повідомив, хто
відповідатиме за підготовку до...

Зубко повідомив, хто відповідатиме за підготовку до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 16:19

Зубко повідомив, хто відповідатиме за підготовку до...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України.

Дивися повний текст Зубко повідомив, хто відповідатиме за підготовку до зимового сезону.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 16:19

Яка різниця?все рівно ніхто не несе відповідальності.
sena_2008atp
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