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Зубко повідомив, хто відповідатиме за підготовку до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 лип, 2018 16:19
Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України.
Дивися повний текст Зубко повідомив, хто відповідатиме за підготовку до зимового сезону
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 16:19
Яка різниця?все рівно ніхто не несе відповідальності.
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