Інвестуючи в реконструкцію ТЕС, Україна виконає зобов'язання перед Євросоюзом в частині охорони навколишнього середовища.
Дивися повний текст Глава ДТЕК розповів, скільки потрібно інвестицій для реконструкції українських ТЕС.
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 16:29
Глава ДТЕК розповів, скільки потрібно інвестицій для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Глава ДТЕК розповів, скільки потрібно інвестицій для реконструкції українських ТЕС.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 16:29
Так вкладайте кошти зі своїх над прибутків з Нотердам+ та Дюсельдорф+.
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