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Глава ДТЕК розповів, скільки
потрібно інвестицій для...

Глава ДТЕК розповів, скільки потрібно інвестицій для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 16:29

Глава ДТЕК розповів, скільки потрібно інвестицій для...

Пропонуємо до обговорення:
Інвестуючи в реконструкцію ТЕС, Україна виконає зобов'язання перед Євросоюзом в частині охорони навколишнього середовища.

Дивися повний текст Глава ДТЕК розповів, скільки потрібно інвестицій для реконструкції українських ТЕС.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 16:29

Так вкладайте кошти зі своїх над прибутків з Нотердам+ та Дюсельдорф+.
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