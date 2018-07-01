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Українці не змогли розрахуватися
MasterCard — збій в BankNet

Українці не змогли розрахуватися MasterCard — збій в BankNet
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 17:51

Українці не змогли розрахуватися MasterCard — збій в BankNet

Пропонуємо до обговорення:
Він пояснив платіжний збій складнощами в платіжній системі.

Дивися повний текст Українці не змогли розрахуватися MasterCard — збій в BankNet.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 17:51

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