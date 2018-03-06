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Абрамович купив пентхаус у Лондоні за $40 млн - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:00
Пропонуємо до обговорення:
Пентхаус з видом на Темзу розташований неподалік від домашнього для клубу Челсі стадіону Stamford Bridge і має площу понад 550 кв. м.
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:00
54.5 тысячи фунтов за квадрат?!
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:18
Наш Ахметов и Пинчук подороже покупают.
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