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Абрамович купив пентхаус у
Лондоні за $40 млн - ЗМІ

Абрамович купив пентхаус у Лондоні за $40 млн - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:00

Абрамович купив пентхаус у Лондоні за $40 млн - ЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
Пентхаус з видом на Темзу розташований неподалік від домашнього для клубу Челсі стадіону Stamford Bridge і має площу понад 550 кв. м.

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R2
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54.5 тысячи фунтов за квадрат?!
evenfall
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Наш Ахметов и Пинчук подороже покупают.
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Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 21:13

Re: Абрамович купив пентхаус у Лондоні за $40 млн - ЗМІ

Это очень важная и актуальная для Украины новость.
Странно, почему она не выделена красным и не идет с пометкой «срочно».
fokus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 23:14

  fokus написав:Это очень важная и актуальная для Украины новость.
Странно, почему она не выделена красным и не идет с пометкой «срочно».

а я сегодня купил два пакета молока по 900 грам и буханку "хлеба с гречкой" !
прошу +1 если вам нужна эта новость в топе финанс ЮА
свинорыл
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