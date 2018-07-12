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Організатори схем з
"єврономерами" отримували сотні...

Організатори схем з "єврономерами" отримували сотні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 20:09

Організатори схем з "єврономерами" отримували сотні...

Пропонуємо до обговорення:
За його підрахунками, "схемники" отримували сотні мільйонів доларів.

Дивися повний текст Організатори схем з \"єврономерами\" отримували сотні мільйонів доларів за рік - Назаренко.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 20:09

Если бизнес по ввозу автомобилей на еврономерах незаконный, то зачем нужно принимать новые законы чтобы остановить этот бизнес?
victor_kandalov
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