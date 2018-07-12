За його підрахунками, "схемники" отримували сотні мільйонів доларів.
Дивися повний текст Організатори схем з \"єврономерами\" отримували сотні мільйонів доларів за рік - Назаренко.
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 20:09
Організатори схем з "єврономерами" отримували сотні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Організатори схем з \"єврономерами\" отримували сотні мільйонів доларів за рік - Назаренко.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 20:09
Если бизнес по ввозу автомобилей на еврономерах незаконный, то зачем нужно принимать новые законы чтобы остановить этот бизнес?
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