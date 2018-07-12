Валютний фонд може залишитися головним кредитором нашої країни.
Дивися повний текст В Україні можуть посилити валютні правила - експерт.
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 21:28
В Україні можуть посилити валютні правила - експерт
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні можуть посилити валютні правила - експерт.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 21:28
9% годовых при 15-летнем размещении - это 135% + само тело кредита. Берешь доллар - отдаешь 2,35. Как с таким темпом заимствований вообще можно отдать долги - для меня загадка.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 21:50
Re: В Україні можуть посилити валютні правила - експерт
Шо опять? Говорим понос, подразумеваем запор.
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