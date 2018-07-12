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В Україні можуть посилити
валютні правила - експерт

В Україні можуть посилити валютні правила - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 21:28

В Україні можуть посилити валютні правила - експерт

Пропонуємо до обговорення:
Валютний фонд може залишитися головним кредитором нашої країни.

Дивися повний текст В Україні можуть посилити валютні правила - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 21:28

9% годовых при 15-летнем размещении - это 135% + само тело кредита. Берешь доллар - отдаешь 2,35. Как с таким темпом заимствований вообще можно отдать долги - для меня загадка.
ellinas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 21:50

Re: В Україні можуть посилити валютні правила - експерт

Шо опять? Говорим понос, подразумеваем запор.
Black Jack - White Business
ruvex
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