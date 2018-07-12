Валютний фонд може залишитися головним кредитором нашої країни.
Дивися повний текст В Україні можуть посилити валютні правила - експерт.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 лип, 2018 21:28
В Україні можуть посилити валютні правила - експерт
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні можуть посилити валютні правила - експерт.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 21:28
9% годовых при 15-летнем размещении - это 135% + само тело кредита. Берешь доллар - отдаешь 2,35. Как с таким темпом заимствований вообще можно отдать долги - для меня загадка.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 21:50
Re: В Україні можуть посилити валютні правила - експерт
Шо опять? Говорим понос, подразумеваем запор.
Black Jack - White Business
Додано: Суб 14 лип, 2018 00:09
Я от что то не пойму 9% - на внешнем рынке а внутри страны депо по 2-3%? Хм но зачем лезть попрошайничать где то если можно сделать валютные депо в госбанках например по 5% ?? Сейчас где не посмотришь 2-3% вроде как валюта и не нужна..
Додано: Суб 14 лип, 2018 00:12
Re: В Україні можуть посилити валютні правила - експерт
Так разворую кредит те что рулят сейчас а отдавать придется тем кто будет через - 15 лет.. все логично. Вот для конкретного человека под ЛИЧНУЮ ответственность брать такой кредит это безумие. А взять - разворовать - свалить .. вполне нормально
|