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В Україні можуть посилити
валютні правила - експерт

В Україні можуть посилити валютні правила - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 21:28

В Україні можуть посилити валютні правила - експерт

Пропонуємо до обговорення:
Валютний фонд може залишитися головним кредитором нашої країни.

Дивися повний текст В Україні можуть посилити валютні правила - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 21:28

9% годовых при 15-летнем размещении - это 135% + само тело кредита. Берешь доллар - отдаешь 2,35. Как с таким темпом заимствований вообще можно отдать долги - для меня загадка.
ellinas
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 00:09

Я от что то не пойму 9% - на внешнем рынке а внутри страны депо по 2-3%? Хм но зачем лезть попрошайничать где то если можно сделать валютные депо в госбанках например по 5% ?? Сейчас где не посмотришь 2-3% вроде как валюта и не нужна..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 00:12

Re: В Україні можуть посилити валютні правила - експерт

  ellinas написав:Как с таким темпом заимствований вообще можно отдать долги - для меня загадка.

Так разворую кредит те что рулят сейчас а отдавать придется тем кто будет через - 15 лет.. все логично. Вот для конкретного человека под ЛИЧНУЮ ответственность брать такой кредит это безумие. А взять - разворовать - свалить .. вполне нормально
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 14:27

  Джон написав:Я от что то не пойму 9% - на внешнем рынке а внутри страны депо по 2-3%? Хм но зачем лезть попрошайничать где то если можно сделать валютные депо в госбанках например по 5% ?? Сейчас где не посмотришь 2-3% вроде как валюта и не нужна..

Для мене це також загадка... Аналогічно облікова ставка вже 17,5%, зате депозити в Ощадбанку 14%.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 16:10

  Джон написав:Я от что то не пойму 9% - на внешнем рынке а внутри страны депо по 2-3%? Хм но зачем лезть попрошайничать где то если можно сделать валютные депо в госбанках например по 5% ?? Сейчас где не посмотришь 2-3% вроде как валюта и не нужна..



:evil:
Шоколадно-винницкие управленцы, бл...
Alex2007
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