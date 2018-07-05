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Прем'єр назвав пріоритет
для наступної сесії Ради

Прем'єр назвав пріоритет для наступної сесії Ради
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 21:51

Прем'єр назвав пріоритет для наступної сесії Ради

Пропонуємо до обговорення:
Про це він сказав у своєму заключному слові під час години запитань до уряду.

Дивися повний текст Прем'єр назвав пріоритет для наступної сесії Ради.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 21:56

Re: Прем'єр назвав пріоритет для наступної сесії Ради

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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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