Про це він сказав у своєму заключному слові під час години запитань до уряду.
Дивися повний текст Прем'єр назвав пріоритет для наступної сесії Ради.
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 21:51
Прем'єр назвав пріоритет для наступної сесії Ради
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Прем'єр назвав пріоритет для наступної сесії Ради.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 21:56
Re: Прем'єр назвав пріоритет для наступної сесії Ради
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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