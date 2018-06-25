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Планшет Samsung Galaxy Tab S4 зможе впізнавати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 лип, 2018 21:59
Пропонуємо до обговорення:
У розпорядженні інтернет-джерел опинилася нова порція неофіційної інформації про продуктивний планшет Samsung Galaxy Tab S4, який прийде на зміну моделі Galaxy Tab S3.
Дивися повний текст Планшет Samsung Galaxy Tab S4 зможе впізнавати користувачів за очима
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