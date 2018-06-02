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Solar Power побудує першу в Грузії сонячну...
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 23:08
Пропонуємо до обговорення:
Згідно з умовами тендеру, GEDF передасть Solar Power Georgia 90%-ву частку в дочірньому ТОВ "Сонячна компанія Грузії", в якому володіє 100%.
Дивися повний текст Solar Power побудує першу в Грузії сонячну електростанцію за $4,5 млн
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 23:08
Что за мощность 5 МВт указана? Пиковая?
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hodkonem36
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