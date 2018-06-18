Згідно з умовами тендеру, GEDF передасть Solar Power Georgia 90%-ву частку в дочірньому ТОВ "Сонячна компанія Грузії", в якому володіє 100%.
Дивися повний текст Solar Power побудує першу в Грузії сонячну електростанцію за $4,5 млн.
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 23:08
Solar Power побудує першу в Грузії сонячну...
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Дивися повний текст Solar Power побудує першу в Грузії сонячну електростанцію за $4,5 млн.
Додано: Суб 14 лип, 2018 09:37
hodkonem36, потужність сонячних електростанцій вказується відповідно до номінальної потужності панелей, які у них використовують. А фактичний виробіток може відрізнятися в рази - в Німеччині з кіловатта потужності отримують приблизно 1000 квт-год на рік, а на екваторі така ж сонячна електростанція згенерує під дві тисячі квт-год.
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