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Після обшуків у ДФС в Вінницькій області затримали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 лип, 2018 23:30
Пропонуємо до обговорення:
Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що керівник підрозділу ГУ Державної фіскальної служби у Вінницькій області вимагав від бізнесмена 500 тис. грн.
Дивися повний текст Після обшуків у ДФС в Вінницькій області затримали податківця на хабарі в 500 тисяч гривень
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 23:30
В биткоинах надо брать взятки, чтоб не было подобного
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hodkonem36
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