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Після обшуків у ДФС в
Вінницькій області затримали...

Після обшуків у ДФС в Вінницькій області затримали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 23:30

Після обшуків у ДФС в Вінницькій області затримали...

Пропонуємо до обговорення:
Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що керівник підрозділу ГУ Державної фіскальної служби у Вінницькій області вимагав від бізнесмена 500 тис. грн.

Дивися повний текст Після обшуків у ДФС в Вінницькій області затримали податківця на хабарі в 500 тисяч гривень.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 23:30

В биткоинах надо брать взятки, чтоб не было подобного
hodkonem36
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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