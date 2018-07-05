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IKEA відкриє магазин у Києві:
5 фактів про компанію

IKEA відкриє магазин у Києві: 5 фактів про компанію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 08:26

IKEA відкриє магазин у Києві: 5 фактів про компанію

Пропонуємо до обговорення:
Після кількох невдалих спроб IKEA готується відкрити свій перший магазин в Києві.

Дивися повний текст IKEA відкриє магазин у Києві: 5 фактів про компанію.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 08:27

"IKEA станет стимулом для украинского бизнеса. Она принесет европейскую культуру и стандарты в отношения работодатель-работник. Что такое ответственность, прозрачность, отсутствие взяток, почувствуют все"

Похвально, надеемся все почувствуют.
Кстати это про другую IKEA было?

Директор IKEA по Центральной и Восточной Европе Пер Кауфман и директор по недвижимости IKEA в России Стефан Гросс были уволены.
Фирма-подрядчик с ведома уволенных топ-менеджеров заплатила взятку "для разрешения ситуации с энергоснабжением торгового центра МЕГА в Санкт-Петербурге
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 08:55

Судя по тому, что уволены - про ту самую.
finagl
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 09:05

  finagl написав:Судя по тому, что уволены - про ту самую.


А куда они должны были деться как не на увольнение после того как информация слилась в мир?
Думаете по украинскому направлению будут работать другие более честные менеджеры?

Проплаченные статьи с самопрославлением иногда напрягают.

Хотя ИКЕА безусловно контора в целом нормальная, я к ней положительно отношусь, особенно к ее отцу-основателю.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 09:51

freeze, жодна компанія чи організація в світі не може гарантувати, що в ній не будуть працювати негідники. Але етична компанія відрізняється від неетичної тим, що виявлених негідників вона звільняє. Інгвар Кампрад був шокований тим, що зробили його підлеглі, і звільнив їх негайно.
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 18:04

  freeze написав:Хотя ИКЕА безусловно контора в целом нормальная, я к ней положительно отношусь, особенно к ее отцу-основателю.

Даже с учётом того, что он в молодости был убеждённым нацистом?
phantom_systems
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