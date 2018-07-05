Після кількох невдалих спроб IKEA готується відкрити свій перший магазин в Києві.
Дивися повний текст IKEA відкриє магазин у Києві: 5 фактів про компанію.
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Додано: Суб 14 лип, 2018 08:26
IKEA відкриє магазин у Києві: 5 фактів про компанію
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Дивися повний текст IKEA відкриє магазин у Києві: 5 фактів про компанію.
Додано: Суб 14 лип, 2018 08:27
"IKEA станет стимулом для украинского бизнеса. Она принесет европейскую культуру и стандарты в отношения работодатель-работник. Что такое ответственность, прозрачность, отсутствие взяток, почувствуют все"
Похвально, надеемся все почувствуют.
Кстати это про другую IKEA было?
Директор IKEA по Центральной и Восточной Европе Пер Кауфман и директор по недвижимости IKEA в России Стефан Гросс были уволены.
Фирма-подрядчик с ведома уволенных топ-менеджеров заплатила взятку "для разрешения ситуации с энергоснабжением торгового центра МЕГА в Санкт-Петербурге
Додано: Суб 14 лип, 2018 09:05
А куда они должны были деться как не на увольнение после того как информация слилась в мир?
Думаете по украинскому направлению будут работать другие более честные менеджеры?
Проплаченные статьи с самопрославлением иногда напрягают.
Хотя ИКЕА безусловно контора в целом нормальная, я к ней положительно отношусь, особенно к ее отцу-основателю.
Додано: Суб 14 лип, 2018 09:51
freeze, жодна компанія чи організація в світі не може гарантувати, що в ній не будуть працювати негідники. Але етична компанія відрізняється від неетичної тим, що виявлених негідників вона звільняє. Інгвар Кампрад був шокований тим, що зробили його підлеглі, і звільнив їх негайно.
Додано: Суб 14 лип, 2018 18:04
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