Після кількох невдалих спроб IKEA готується відкрити свій перший магазин в Києві.
Дивися повний текст IKEA відкриє магазин у Києві: 5 фактів про компанію.
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Додано: Суб 14 лип, 2018 08:26
IKEA відкриє магазин у Києві: 5 фактів про компанію
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Дивися повний текст IKEA відкриє магазин у Києві: 5 фактів про компанію.
Додано: Суб 14 лип, 2018 08:27
"IKEA станет стимулом для украинского бизнеса. Она принесет европейскую культуру и стандарты в отношения работодатель-работник. Что такое ответственность, прозрачность, отсутствие взяток, почувствуют все"
Похвально, надеемся все почувствуют.
Кстати это про другую IKEA было?
Директор IKEA по Центральной и Восточной Европе Пер Кауфман и директор по недвижимости IKEA в России Стефан Гросс были уволены.
Фирма-подрядчик с ведома уволенных топ-менеджеров заплатила взятку "для разрешения ситуации с энергоснабжением торгового центра МЕГА в Санкт-Петербурге
Додано: Суб 14 лип, 2018 09:05
А куда они должны были деться как не на увольнение после того как информация слилась в мир?
Думаете по украинскому направлению будут работать другие более честные менеджеры?
Проплаченные статьи с самопрославлением иногда напрягают.
Хотя ИКЕА безусловно контора в целом нормальная, я к ней положительно отношусь, особенно к ее отцу-основателю.
Додано: Суб 14 лип, 2018 09:51
freeze, жодна компанія чи організація в світі не може гарантувати, що в ній не будуть працювати негідники. Але етична компанія відрізняється від неетичної тим, що виявлених негідників вона звільняє. Інгвар Кампрад був шокований тим, що зробили його підлеглі, і звільнив їх негайно.
Додано: Суб 14 лип, 2018 18:04
Додано: Суб 14 лип, 2018 23:05
По легкості ведення бізнесу Україна відстала від Росії на 18 років ?
В каком году открылась Икеа в России?
Март 2000 года — открытие первого магазина ИКЕА (Химки). Декабрь 2001 года — открытие второго магазина ИКЕА (Теплый Стан). Июль 2002 года — открытие первой фабрики Сведвуд (Тихвин, Ленинградская область). Декабрь 2002 года — открытие первого торгового комплекса МЕГА (Теплый Стан).Mar 22, 2005
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Где есть Икеа в России?
Это 3 магазина в Москве (ИКЕА Химки, ИКЕА Теплый Стан, ИКЕА Белая Дача),2 в Санкт-петербурге (ИКЕА Дыбенко и ИКЕА Парнас) и по одному в Ростове-на-Дону, Уфе, Краснодаре, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Новосибирске, Омске, Самаре.
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По состоянию на лето 2016 г. у IKEA пять производств в России: фабрики в Тихвине, деревне Подберезье (Новгородская обл., две фабрики), в деревне Есипово (Московская обл.) и лесозавод в Костомукше (Карелия). Также компания сотрудничает примерно с 60 российскими производителями.
Всего в РФ выпускается порядка 50% номенклатуры товаров, продаваемых в российских магазинах компании, около 15% товаров из России IKEA реализует в своих магазинах за рубежом. В целом на долю российский поставщиков приходится 2% всей продукции компании. Согласно текущим планам, компания планирует к 2025 г. довести локализацию производства в России до 80%.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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