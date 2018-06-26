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Ізраїль відправить на Місяць
свою першу місію з роботами...

Ізраїль відправить на Місяць свою першу місію з роботами...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 08:29

Ізраїль відправить на Місяць свою першу місію з роботами...

Пропонуємо до обговорення:
Ізраїль відправить свою першу місячну місію до кінця 2018 року. Реалізацією цього проекту займеться державний концерн Israel Aerospace Industries і некомерційна організація SpaceIL.

Дивися повний текст Ізраїль відправить на Місяць свою першу місію з роботами до кінця 2018 року.
R2
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